Het is nog steeds foute boel bij jeugdzorginstelling Midgaard, zeggen medewerkers

Weer extra vertraging bij aanleg Rotterdam­se­baan, die gaat in 2020 in ieder geval niet open

5 november De Rotterdamsebaan gaat opnieuw later open dan de bedoeling was. Nu is de vertraging vier tot zes weken. Dat betekent dat niet voor half januari gereden kan worden door de ondergrondse verbinding van de A13 met het centrum van Den Haag.