Het is officieel: Den Haag is bereid tot opvang vluchtelingenkinderen

Ates had al een raadsmeerderheid achter zich staan. Zij is blij dat het nu definitief Haags beleid is. ,,Het is nu officieel collegebeleid dat Den Haag de regering oproept deze kinderen toe te laten én een deel daarvan in Den Haag te plaatsen. Daarmee willen we als stad de meest onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld, kinderen, een warm thuis bieden’’, aldus Ates.