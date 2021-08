Het is pre-corona knus op de pop-upcamping voor jongeren in Madestein

Als je er toevallig langskomt en je afvraagt wat al die gezellige tentjes daar in Madestein doen? Dat is City-Camp Madestein. Een tweedaagse camping speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar.

Even snel als het parkje gisteren oppopte, is het vandaag weer verdwenen. Gisteravond zorgde de camping voor een feeëriek schouwspel met lampionnetjes aan de tenten en de warme gloed van een kampvuur. Ouderwets knus. En dat was precies waar deze jongeren behoefte aan hadden na een – soms eenzaam – coronajaar.

City-Camp Madestein is een van de gratis activiteiten voor jongeren, die deze hele zomer al plaatsvinden onder de noemer ‘Den Haag Inside Out’, bedoeld om jongeren die de afgelopen tijd door alle beperkingen een hoop moesten missen, op te vrolijken. DB Activiteiten zette de ‘all-inclusive Haagse Stadscamping’ op. Met vijftig kartonnen tentjes – voor 1 of 2 personen - en 75 aanmeldingen was die helemaal volgeboekt.

Bezorgde ouders

Vanwege de hoosbuien die naar beneden kwamen is het evenement wel wat ingekort. De organisatie kreeg een hoop appjes van bezorgde ouders en jongeren, vertelt Peter Boelhouwer van DB Activiteiten. ,,Dat begrepen we wel. Toen we zagen dat het vrijdagmiddag weer op zou klaren, besloten we dan te beginnen.” Jonge kampeerders hoeven trouwens niet bang te zijn dat hun tentje doorlekt, het karton is zo dik dat dat voorlopig niet aan de orde is.

Qua entertainment was het ook dik in orde op de pop-upcamping, want wat te denken van een masterclass boksen door niemand minder dan Nederlands kampioen Delano James? Voor nog een hoogtepunt zorgde het bezoek van de Haagse Nachtburgemeester en muzikant Pat Smith. Hij arriveerde samen met zijn gitaar en dat betekende samen om het kampvuur, jammen en meezingen tot het tijd was om de tent in te duiken.