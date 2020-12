Het is te druk in Haagse binnenstad: ‘Stel je bezoek uit, of ga ergens anders heen’

Ook gisteren was het druk in de stad. Toen was de drukte nog beheersbaar, aldus burgemeester Van Zanen in een verklaring. ,,De drukte was beheersbaar, mede dankzij de medewerking van onze ondernemers en handhavers. Gelukkig hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen. Tegelijkertijd constateer ik met zorg dat de coronabesmettingen nog steeds stijgen. Onze ziekenhuizen liggen vol met patiënten. Ik doe daarom een dringend beroep op iedereen om morgen en de komende dagen de drukte in het centrum te vermijden’’, zei de burgemeester zaterdag.