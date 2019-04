Nog maar kort geleden stond veel kantoorruimte leeg in de hofstad. Met de voortvarendheid van de zeven dwergen van Sneeuwwitje werden de kantoren - hého, hého - zoveel mogelijk getransformeerd tot woningen. Niet dat dat veel heeft geholpen. Er is een schreeuwend tekort aan met name studentenwoningen en sociale huurwoningen. Daar zit het geld niet, dus daar wordt nauwelijks voor gebouwd.



Noodoplossingen zijn nodig. Zo is er het plan om in het water van de Cruquiuskade, vlak achter de Haagse Hogeschool, een studentenboot neer te leggen met honderd woningen. Een druppel op een gloeiende stad, maar je moet toch wat. Op andere plekken in de stad werd al driftig woonruimte gecreëerd door kantoorgebouwen te herontwikkelen.



Nu de markt in een paar jaar tijd compleet is omgeslagen schreeuwen experts moord en brand. De economie van Den Haag komt in gevaar, er moeten als de sodemieter ineens weer kantoren worden gebouwd, liefst kilometers vierkante meters. Probleempje: de overheid heeft het niet voor het zeggen, de architecten niet en de vastgoedbranche al helemaal niet. Het zijn de bouwers die de macht hebben. Evenals de bezitters van grondstoffen - beton, staal - die de prijzen laten rijzen. Gevolg: het is vrijwel ondoenlijk om iets gebouwd te krijgen, laat staan betaalbaar.



Nu waren de kantoren die er waren niet courant genoeg: bedrijven zijn veeleisend als het gaat om hun kantoorruimte én omgeving. Er is sprake van een ‘mismatch’. Laten we dan nog maar niet beginnen over de duurzaamheidseisen, waarbij vanaf 2023 alle kantoorcomplexen aan minimale eisen moeten voldoen. Je mag toch hopen dat er snel wordt geanticipeerd op de nieuwe situatie. Is er een strategie? Zeker wel. De gemeente wil voor 2025 maar liefst 130.000 nieuwe vierkante meters aan kantoorruimte realiseren. Waar de aannemers en werklui vandaan moeten komen die dit gaan fiksen, weet niemand. Waarschijnlijk uit dat zwarte gat waar ze vorige week een foto van hebben gemaakt.



