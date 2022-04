Het is weer 1 april: moet je deze ‘grappen’ serieus nemen of toch niet? Oordeel zelf!

1 april1 April, kikker in je bil! Wie is er niet groot geworden met deze uitdrukking? Alertheid is op zijn plaats eind maart. Toch zijn er nog altijd mensen die wél in een dergelijke grap trappen. Wij verzamelden een aantal gebbetjes. Tenminste, als het ook daadwerkelijk echte grollen zijn. Oordeel zelf!

De politie in Naaldwijk gaat op 1 april van start met een wel heel opmerkelijke pilot: de ‘tomatendrone’. Ja, je leest het goed.

‘Landelijk zie je politiedrones al vaker, sinds vandaag beschikt politie Team Westland ook over een drone. Op dit moment worden politiedrones vooral ingezet bij verkeersongevallen en het handhaven van de openbare orde. In het Westland gaan we, in samenwerking met een lokale tomatenkweker, van start met een pilot waarbij we de drone inzetten voor het handhaven op lichte overtredingen zoals het fietsen met een mobiele telefoon in de hand, het openbaar gebruik van niet goedgekeurde elektrische steps en wildplassen. De drone zal worden bestuurd vanaf het politiebureau in Naaldwijk’, aldus de politie. Deze pilot zal volgend jaar, op 1 april 2023 worden geëvalueerd.’ Uhuh!

‘Sociale huurders die single zijn opgelet! Staedion gaat vrijgezelle bewoners aan elkaar koppelen. De Haagse woningcorporatie wil hiermee relatiezoekenden blij maken in de liefde én de doorstroom bevorderen nu de woningnood hoog is’, was de strekking van een persbericht dat donderdag 31 maart werd verstuurd. Serieus? Ja, zo laat een woordvoerster van Staedion desgevraagd weten. ,,Het is een ludieke actie waarmee we op een andere manier aandacht vragen voor de woningnood. Eén op de vier volwassenen is namelijk alleenstaand.”

Volledig scherm Een eerder protest van verloskundigen in het Westeinde Ziekenhuis. Op 1 april zou een groep vroedvrouwen op de fiets naar het ministerie rijden om daar hun verlostas op de stoep te zetten.

De organisatie Noodalarm Geboortezorg gaf eerder deze week aan dat op 1 april om 12.00 uur een grote groep vrouwen vanaf het Malieveld naar het ministerie van VWS zou fietsen om hier hun verlostas op de stoep achter te laten. Dit zouden zij doen uit woede om de voorgenomen tarieven voor Integrale Bekostiging (IB) door te voeren. Waar of niet?

Attractiepark Duinrell probeerde mensen eerder deze week al in het ootje te nemen. Zo bracht het park in Wassenaar naar buiten met iets nieuws te komen: de gebokkenlucht-blozer. De wat? Het bleek daadwerkelijk een 1 aprilgrap te zijn.

Toch is volgens hoogleraar Peter Jan Magry de traditionele 1 aprilgrap aan het verwateren. ,,De 1 aprilgrap is al langer in verval”, stelt Margry, die als cultuuronderzoeker is verbonden aan het Meertens Instituut en de UvA. Mogelijk komt dat mede doordat we als mensen en als samenleving gevoeliger zijn geworden.

,,We zijn onzeker over wat we wel en niet kunnen doen. Iedereen is terughoudender en voorzichtiger geworden. Tradities staan überhaupt onder druk”, zo ziet hij. ,,De gevoeligheid voor allerlei gebruiken hangt vaak samen met ontwikkelingen in de samenleving. En iemand voor gek zetten ten koste van iemand anders, ligt tegenwoordig wat gevoeliger. Je kan iemand niet zo maar meer voor gek zetten.”

Quote Jongeren zijn voorzichti­ger met 1 aprilgrap­pen. Ze zijn sensitief, terughou­dend, omdat iemand anders zich geraakt kan voelen Ineke Strouken, traditiedeskundige

Traditiedeskundige Ineke Strouken denk echter niet dat de 1 aprilgrap zal verdwijnen, maar verwacht ook wel dat we voorzichtiger zijn geworden. ,,Aan de ene kant schelden we op internet wel makkelijker, maar we zijn inderdaad gevoeliger voor wat anderen vinden. En we zijn gevoeliger voor wat er van ons gevonden wordt”, zo ziet zij. Volgens Margry zijn jongeren in deze tijd ook voorzichtiger ten opzichte van leeftijdsgenoten dan ouderen, die meer met de traditie van 1 april zijn opgegroeid. ,,Ze zijn sensitief, terughoudend, omdat iemand anders zich geraakt kan voelen.”

Margry merkt op dat 1 aprilgrappen, als gebruik in de samenleving, al steeds meer een media- en bedrijfsfenomeen waren geworden. Bedrijven en instellingen zetten het dan in als reclamemiddel om aandacht te genereren. Maar dat lijkt ook minder te worden. ,,Want als je als bedrijf de plank misslaat, dan heb je een tegenovergesteld effect. Je moet goed weten wie waarvoor gevoelig is, er is altijd wel iemand die het anders interpreteert.”

Sneeuw

De weerman van Omroep West voorspelde eerder deze week dat er vrijdag sneeuw zou gaan vallen. En nee, dat was géén grap. Zijn voorspelling kwam uit, want de regio Den Haag was inderdaad wit bij het ontwaken op 1 april.

De aankondiging van Bouwhof Zoetermeer was wél een overduidelijke 1 aprilgrap. De bouwmarkt gaf aan op 1 april 2023 te starten met de bouw van een XXL-vestiging.

‘Wij zijn bij Bouwhof erg verheugd met het nieuws dat wij gaan uitbreiden. Helaas was er rondom ons pand geen ruimte meer, vandaar dat wij de hoogte ingaan. Wij zullen gaan uitbreiden met twee verdiepingen boven op ons bestaande pand. De start van de ‘opbouw’ staat gepland op 1 april 2023. Wat vinden jullie van het nieuwe ontwerp?’, luidde de tekst.

Volledig scherm Het toekomstige, extra grote pand van de bouwmarkt. © Bouwhof Zoetermeer

Nog eentje uit Zoetermeer: ‘Feest! Morgen 1 april = happy hour oftewel FEBO’s vrolijke frituur! Tijdens deze eerste editie van onze jaarlijkse FEBO frituur delen we vanaf 12.00 uur GRATIS mini rundvleeskroketjes uit. Wie het eerst komt wie het eerst eet! Op=op! Tot morgen! #FEBO #frituur #geengrap’ Tja, zou het écht geen gebbetje zijn?

Volledig scherm De aankondiging van FEBO. © FEBO

De collega’s van ‘indebuurt Zoetermeer’ deden ook een duit in het zakje. Zij repten op hun eigen website over een periode van nieuwe plannen omdat zij alweer vier jaar actief zijn: ‘Omdat er zoveel overeenkomsten zijn met de Amerikaanse stad Salt Lake City starten we vanaf komende vrijdag met een nieuwe indebuurt-stad.’

‘Sweet Lake City (de zogenaamde Engelse vertaling van Zoetermeer) en Salt Lake City hebben een heleboel overeenkomsten. Rondom Salt Lake City is een prachtig natuurgebied. In Zoetermeer barst het ook van de groene parken, recreatiegebieden en bossen. Onze stad staat bekend om de Nelson Mandelabrug. In Amerika hebben ze de Eagle Gate: een historisch monument, ook in boogvorm.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In de rij bij het pompstation van de Makro in Delft voor 'goedkope benzine'. © Regio15

Onze eigen columnist Sjaak Bral had veel mensen beet toen hij op donderdag 31 maart in zijn dagelijkse commentaar schreef dat ‘het maar eens afgelopen moest zijn met die idioot hoge benzineprijzen’. In zijn column riep de Hagenaar zijn lezers op 1 april vooral te gaan tanken bij Van Rhenen aan de Pompstationsweg in Den Haag waar een liter brandstof voor de helft van de prijs aan de man wordt gebracht.

Quote Stiekem hoop ik dat er vandaag toch een file staat op de Pompstati­ons­weg Sjaak Bral, columnist

Navraag leert echter dat er helemaal geen pompstation Van Rhenen is gevestigd op deze locatie. ,,Ik heb het verhaal volledig verzonnen”, zo laat Bral weten, die stiekem toch hoopt dat er vandaag een enorme file staat op de Pompstationsweg. ,,Daar zou ik dan weer lol om hebben. Het is overigens voor het eerst dat ik in al die jaren dat ik columns schrijf een 1 aprilgrap heb bedacht. Ik ben benieuwd wie er allemaal in is getrapt.”

