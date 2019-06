Het kan nog heter! Hunkemöller houdt fabrieksuitverkoop in Rijswijk

Een slipje voor een kleine drie euro, een beha voor maar vijf. Vier dagen lang zijn de slipjes, bh’s, bikini’s en mooie pakjes voor een net zo’n klein prijsje te koop, als dat het item uit stof bestaat. De uitverkoop begint op 2 juli in de Broodfabriek in Rijswijk, op 5 juli worden de laatste items langs de kassa gehaald. De sale is iedere dag van 10.00 tot 20.00 uur.