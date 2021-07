Het karakter van winkelstraat Noordeinde lijkt voorgoed te zijn veranderd

De tijd van de grote mensenmassa’s op het Noordeinde zijn nog lang niet terug. Daar waar je voorheen echt moest oppassen dat je niet tegen mensen aanliep op het Noordeinde, kan je tegenwoordig een stuk relaxter winkelen in de luxe winkelstraat. Er zijn wel dagjesmensen en buitenlandse toeristen, maar het houdt nog niet echt over. Ook vallen de vele lege panden op. Leegstand was al langer een probleem in de Haagse binnenstad, maar corona heeft die ontwikkeling alleen maar verergerd. Sommige ondernemers hebben de crisis niet overleefd, anderen zijn vertrokken naar de luxe Mall of the Netherlands in buurgemeente Leidschendam.