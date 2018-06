Het keizerlijk banket herleeft in Prinsestraat

Hagenaar (37) vermoede­lijk op loonlijst van drugskar­tel in Colombia

9:05 Het Openbaar Ministerie heeft een Hagenaar opgepakt die banden zou hebben onderhouden met het machtigste drugskartel in Colombia. In Nederland zorgde deze Ricky A. er volgens het OM voor dat de drugs op tijd uit containers in de haven en tussen de bagage op Schiphol werden gehaald.