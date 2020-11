Het kleinste park ter wereld ligt middenin Den Haag en heeft nu ook een minispar

Het is even zoeken, maar als je goed kijkt kun je in Den Haag twee olifantjes, een giraffe en een nijlpaard spotten. De dierentuindieren ‘leven’ midden in het Haagse centrum, maar worden vaak over het hoofd gezien. Ze staan namelijk in het kleinste park ter wereld.