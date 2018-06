'Het klonk zo koelbloedig, straks gaat hij iemand neerschieten'

Een echt vuurwapen of een neppistool? In een fractie van een seconde moet een agent bepalen of een situatie wel of niet levensbedreigend is. Agent Gert neemt ons vandaag mee naar een incident in Voorburg dat eind mei plaatsvond, dat 'veel erger had kunnen aflopen'.