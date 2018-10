Het Kroket Loket gaat verhuizen naar drukkere plek

Timelapse Bollen dansen in de branding bij Schevenin­gen

11:11 Het strand van Scheveningen vormt deze week weer het decor voor een werk van kunstenaar Bruno Doedens. Het kunstwerk Letsdance is gemaakt van 75 bollen, die ieder een andere bol in zich hebben. De bollen dansen bij vloed in de branding en dienen bij eb als speeltoestellen voor kinderen. ,,Wij spelen met de natuur en de natuur speelt met ons.’’