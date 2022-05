Het leed is geschied en we kunnen iedereen de schuld geven behalve de betere ploeg

columnAls ik terugkeer bij koffiehuis de Koning, om half 11 ’s avonds, is het doodstil. En het is een puinhoop. Alsof een feestje te snel is geëindigd. Er liggen flesjes Spa Geel, slingers en verlaten schalen met koude vlammetjes. Peuken in half lege glazen wijn. Iedereen is weg. Ik had gehoopt nog wat troost te vinden op het terras. Zelf ben ik in het stadion geweest en heb van dichtbij het drama meegemaakt. Het drama dat ADO heet.