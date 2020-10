Het leek vriendschappelijk, maar toen werd er geflirt. Nu gaat de liefde vanzelf bij Remco en Sarah

Verliefdheid met een lange aanloop?

Sarah: ,,We kennen elkaar van café-restaurant De Zwarte Ruiter. Hij was mijn bedrijfsleider, ik werkte achter de bar. Ik was 18 toen en we schelen 19 jaar, een zodanig groot leeftijdsverschil dat er op dat moment niks in de lucht hing.”



Remco: ,,Als zij werkte dacht ik: relaxed, dan is alles tenminste geregeld.”



Sarah: ,,Na een paar jaar stopte ik op de Grote Markt en gingen we wel eens wat drinken.”



Remco: ,,En uiteten. Tijdens die etentjes begon jij een beetje te flirten en ik dacht: wat krijgen we nou? Toch gebeurde er niks.”



Sarah: ,,Tijdens ons derde etentje deed ik allemaal uitspraken over een onbereikbare liefde.”



Remco: ,,Ik vond haar erg leuk, maar wist toen zeker dat het niks ging worden. Totdat ik op zoek was naar een hoge hoed voor een bruiloft.”



Sarah: ,,Die ik had liggen. Kom maar halen, zei ik. Die middag zat jij met je gitaar in mijn raamkozijn. En dachten we allebei: dit is wel heel erg leuk.”