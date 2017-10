Het leven na 'Den Haag'

Marnix Norder (52) nam in 2014 afscheid als wethouder van Den Haag. Het lag misschien voor de hand dat hij daarna lid van de Tweede Kamer of burgemeester zou worden, maar dat gebeurde niet. Hij bleef het bouwen trouw, met kluswoningen als specialisme. ,,Het zit misschien in het bloed.''

Bij zijn vertrek als wethouder in Den Haag, nu ruim drie jaar geleden, zei Marnix Norder dat hij een betere stad achterliet. Maar op de vraag of hij tevreden is over zijn tien jaar in het college van de residentie, volgt een verrassende reactie. ,,Nou, nee. Eigenlijk niet. We hebben veel gedaan, maar er waren nog wel duizend andere dingen die ik ook voor elkaar had willen krijgen.''

Het is Norder ten voeten uit. Een grote dadendrang, recht door zee, en mede daardoor niet makkelijk voor zijn omgeving. Maar ook niet voor zichzelf. ,,Ik ben er nooit op uit geweest om Mr. Popular te worden. Zo zit ik niet in elkaar. Het gaat ook niet samen, voor de populariteitsprijs gaan en tegelijkertijd veel echt concreets bereiken.'' Toch sijpelt er nu af en toe een verlate blijk van waardering door, zoals het zo vaak gaat. Er zijn oud-collega's die openlijk roepen dat ze Norder als doortastend politicus in het Haagse stadsbestuur missen. Jozias van Aartsen noemde hem speciaal nog even, bij zijn afscheid als burgemeester. ,,Hij gaf echt leiding aan de coalitie", zei de VVD-coryfee over de PvdA'er. ,,Hij is, volstrekt ten onrechte, heel naar beoordeeld.''

,,Mooi, absoluut. Een groot compliment'', reageert Norder. ,,In tegenstelling tot mezelf (geboren in Zaandam, opgegroeid in Assen, red.) is Jozias een echte Hagenaar. Hij wist precies wat goed was voor de stad. Ik had altijd mooie, open gesprekken met hem. Hij was een supporter, maar ook een criticaster.'' Van Aartsen doelde er met zijn opmerking op dat Norder door de evaluatiecommissie van de PvdA na het plaatselijke verlies van de partij als een van de zondebokken werd weggezet. ,,Ze hebben geprobeerd schoon schip te maken", zegt hij. ,,Maar we waren er wel met z'n allen bij."

Het was voor Norder geen reden om de banden met de PvdA te verbreken. Hij is nog steeds lid en spreekt over 'een prachtige partij'. Tot vorig jaar was hij nog voorzitter van het presidium. Nu vindt hij het tijd voor 'jongere mensen'. Norder benadrukt dat hij tijdens zijn wethouderschap zeker niet alleen kritiek kreeg. Er waren ook veel steunbetuigingen en bedankjes, maar die halen doorgaans de publiciteit niet. De oud-bestuurder kan zich één specifiek voorval nog goed herinneren. Het was tijdens een bewonersbijeenkomst over 'de knoop Moerwijk'. ,,Er stond een man op en die riep dat we eerst maar eens (Norder schakelt over op plat Haags, red.) 'de teringzooi op die palen moesten schoonmaken'. Hij doelde op de betonnen palen onder het station die vol zaten met graffiti en illegale posters.''

,,Ik beloofde dat dat binnen een week zou zijn gedaan. En ik ben van 'een man een man, een woord een woord'. Ik heb er meteen een paar werklieden met van die dikke spuiten op afgestuurd. Driekwart jaar later was dezelfde man ook weer op een bijeenkomst. Hij stond weer op en riep dat ze naar mij moesten luisteren, want ik was iemand die zijn woord hield. Mooi, hè. Ik kan er wéér emotioneel van worden.''

Quote Ik ben van 'een man een man, een woord een woord' Marnix Norder

Norder wil absoluut niet beweren dat hij het in zijn onafgebroken bouwwoede altijd bij het rechte eind had. ,,De tegenstanders hadden ook regelmatig gelijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de angst voor verandering mag geen belemmering voor de toekomst zijn. Ik heb nooit gebouwd om het bouwen. Maar we moeten verder. Dat vragen onze kinderen ook van ons. Zij moeten het weer beter krijgen dan dat wij het hebben." Hij zegt trots te zijn als hij nu door Den Haag loopt. ,,Ik moet bescheiden zijn, maar er zijn heel veel plekken waar ik op de een of andere manier een aandeel in heb gehad. Den Haag zal ook altijd in mijn hart blijven zitten.'' Hij vervolgt dat hij de dynamiek ziet die er in de stad ontstaan is. ,,En ik heb dat niet in mijn eentje gedaan, hè. Onder anderen Peter Smit van de VVD zat er ook zo in, net als de twee burgemeesters die ik in mijn tijd heb meegemaakt, eerst Deetman en daarna Van Aartsen.''

Zijn peperdure plannen voor het Spuiplein leverden hem destijds veel kritiek op en werden afgeblazen. Nu wordt er toch een Spuiforum gebouwd, maar wel een stuk soberder dan de schets van Norder. ,,De architectuur heeft me nooit uitgemaakt", stelt hij, schouderophalend. ,,Ik ben echt blij dat het er toch komt. Om met de woorden van Adri Duivesteijn te spreken: Den Haag heeft nooit genoeg paleizen.''

Volledig scherm Norder wil absoluut niet beweren dat hij het in zijn onafgebroken bouwwoede altijd bij het rechte eind had. © Jacques Zorgman

Zorgen

Norder ziet dat de stad nog steeds in beweging is, maar maakt zich ook een beetje zorgen. ,,Ik hoop wel dat de vaart erin blijft. Veel van de dingen die nu gebeuren, stammen al uit mijn tijd. Ik vraag me af of er genoeg vervolgstappen worden gezet om Den Haag te blijven verbeteren.'' Toenmalige vrienden en vijanden uit Den Haag zullen het in ieder geval over één aspect eens zijn: wethouder Norder werkte keihard, al gauw gemiddeld zo'n zeventig uur in de week. Dus met welk voornemen sloot hij in 2014 zijn afscheidsinterview als wethouder in deze krant af? ,,Na tien jaar roofbouw is een werkweek van veertig uur mijn grootste ambitie."

En? ,,Niet gelukt", stelt Norder nuchter vast. ,,De eerste paar jaar ging het nog wel, maar het is inmiddels weer meer geworden. Ik vind ook heel veel dingen veel te leuk.''

Voorzitter

Norder is momenteel voorzitter van de koepel van woningcorporaties, Aedes, en combineert die functie met het directeurschap van Steenvlinder, een bedrijf dat hij ruim twee jaar samen met zijn voormalige collega bij de gemeente, Hans Sparreboom, opzette. Ze zijn gespecialiseerd in projecten op het gebied van 'eigenbouw'. Het komt erop neer dat kopers van hun huis alleen buitenmuren, elektra, water en licht krijgen aangeleverd en het huis daarna naar eigen voorkeur moeten afbouwen. Norder introduceerde deze 'kluswoningen' ooit in zijn tijd als wethouder in Den Haag.

,,Het is niet de manier om snel geld te verdienen", zegt Norder. ,,Maar daar is het me ook niet om te doen. Alle mensen die aan dit soort projecten meedoen zijn zeer gemotiveerd en hebben verstand van zaken. Ze kijken dwars door een pand heen. Daar geniet ik van.''

Quote Er komt dan weleens chagrijn bij, als mensen voor de twintigste keer dezelfde opmerkingen maken Marnix Norder

Tot slot, weer terugblikkend, doet Norder nog een bekentenis. ,,Ik had eigenlijk een jaar eerder in Den Haag moeten stoppen", zegt hij. ,,Ik was de langstzittende wethouder van alle G4-gemeenten. Je wordt voorspelbaar, de frisse wind wordt minder. Er komt dan weleens chagrijn bij, als mensen voor de twintigste keer dezelfde opmerkingen maken.''