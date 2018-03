De nieuwe Haagse gemeenteraad is geïnstalleerd. Zal deze ons voorspoed en geluk brengen? De voortekenen zijn ongunstig. De PVV is de enige partij die iets positiefs brengt: twee vrouwen voor iedere gewone man.

In Rijswijk is de raad voor meer dan de helft vernieuwd. Vijfenzestig procent is gloedjenieuw en heeft dus niet of nauwelijks raadservaring. Dat klinkt gevaarlijk - totdat je bedenkt dat langzittende raadsleden daar ook blunder op blunder stapelen. Zo werd in 2003 het eigen stadhuis verlaten en een kantoorpand betrokken. Dat stadhuis zou voor grof geld worden verkocht. Kwam niks van terecht. Nu moet het stadsbestuur, de Rijswijkse Raad van Elf, in polonaise met de rest van het politieke circus terug naar datzelfde stadhuis. Voorlopige kosten: tweeënzestig miljoen. Gek, dat de ozb zo fors stijgt in dit soort gemeenten.

Maar vlak ons eigen vlooiencircus niet uit. In Den Haag is meer dan de helft ook nieuw en dat zorgt voor de nodige dynamiek, om het maar eens bemoedigend uit te drukken. Burgemeester Krikke, voorzien van een nieuwe handtas, inderhaast in mekaar genaaid door een groepje Schilderswijkers, installeerde de ene na de andere nieuweling. Da’s niet zo vreemd: het leven van een raadslid is niet te benijden. De overheid gooit steeds meer taken over de schutting bij de gemeenten, maar vergeet er het geld bij te doen. Het kost enorm veel tijd en energie. Het thuisfront krijgt het lastig en gaat piepen. Ergo: na vier jaar houden de meesten het wel voor gezien.

Hoe hou je het leuk? Door soepeltjes met de materie om te gaan. Groep de Mos, trotse winnaar van de ‘verziekingen’, besloot meteen de herkenbare groen-geel gestreepte stropdas in de ban te doen. Het merendeel van de fractie wil er niet aan. Buitengemeen jammer en bovendien bedoeld als water in de wijn van Wiegel; die moet natuurlijk objectief zijn werk kunnen doen. Zo zie je maar hoe snel een politicus van kleur kan verschieten na een verkiezing en meteen z’n strepen inlevert bij het minste of geringste akkefietje. Als dit een voorbode is van de controle die Richard de Mos over zijn fractie heeft, kunnen we nog heel wat verwachten. Vandaag een stropdas, morgen een standpunt.