Het leven van Paula Toet-Piasecka was getekend door de oorlog: ze moest het in haar eentje zien te rooien

Enthousias­te reacties op keuze Huri Sahin als burgemees­ter van Rijswijk: ‘Een echte burgermoe­der’

Ze groeide op in een Turks arbeidersgezin in Deventer en ontwikkelde haar politieke belangstelling in de tijd dat ze als secretaresse werkte voor Herman Tjeenk Willink. Zo onalledaags als haar cv klinkt, zo verrassend is ook de keuze voor Huri Sahin als nieuwe burgemeester van Rijswijk.

19:02