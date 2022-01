‘Het liefst bond ik ze met een touw vast, zo bang ben ik dat ze overboord vallen’

,,Ik zeg tegen iedereen: ‘Laten we nou niet meteen te hard van stapel lopen’. Dat is geen pessimisme. Sommige mensen praten alsof de corona al weer bijna voorbij is. Terwijl de GGD’s de coronatests nauwelijks aankunnen. Dat is toch dom? We moeten eerst maar eens afwachten hoe de pandemie zich door, of noem het maar ondanks, de versoepelingen tot 8 maart ontwikkelt. Dat kan niemand voorspellen.’’



,,De sluitingen van horeca, bioscopen en theaters tot begin deze week waren natuurlijk krankzinnig. Die lege voetbalstadions ook. Dat kan toch allemaal niet. Bovendien hielpen die sluitingen niet eens. Schrijf maar op: de pas 82-jarige Van der Mark komt nog wekelijks en met veel plezier op het voetbalveld. Hahaha. Zonodig kan ik ook nog in het doel gaan staan. Maar nu het zo koud is ben ik vooral supporter van die jonge gasten en zorg ik dat er in de pauze een lekker bakkie thee is.”