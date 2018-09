'Het liefst had ik minister Blok verwelkomd'

Even vragen aanHindoestanen en Creolen, Javanen en Chinezen: ze laten zich allemaal van hun beste kant zien op het Suriname Festival, dit weekeinde in het wijkpark Transvaal. Voorzitter Mairan Sewtahal vertelt.

Een weekeinde lang staat Suriname centraal. Is dat vooral een culinair feestje?

,,Natuurlijk is er veel aandacht voor de diverse keukens. Wat dat betreft hoeft je alleen maar je neus te volgen: de bami, nasi, pom, pastei, roti, bara staan zeker klaar. Maar dat is niet alles wat we te bieden hebben.''

Want wat tref je er nog meer?

,,Het is een breed festival voor iedereen die geïnteresseerd is in het land. Dus is er ook aandacht voor toerisme, voor de mogelijkheid stage te lopen in Suriname, wellicht zelfs een huis te kopen in het land.''

Andere festivals richten zich vaak op één specifieke doelgroep: Hindoestanen bijvoorbeeld, of Creolen. Kiezen jullie bewust voor alle etnische achtergronden?

,,Absoluut. Iedereen is welkom. Ik weet dat er discussie is geweest over de woorden van minister Stef Blok, die Suriname als voorbeeld nam van een mislukte etnische samenleving. Ik houd me als voorzitter van dit festival verder buiten politiek, maar zou hem graag verwelkomen. Zodat hij met eigen ogen kan constateren hoe het er hier aan toegaat.''

Is er nog aandacht voor die etnische discussie tijdens het festival?

,,D66 houdt een Vredesloop van het Vredespaleis naar het festivalterrein. Ze doen dat nadrukkelijk los van ons als organisatie. Wij zijn neutraal.''

Hoeveel mensen denken jullie te ontvangen?

,,Vorige jaar hoopten we op 15.000 bezoekers en werden het er 10.000 meer. Dit jaar hebben we populaire artiesten als Trafassi en Passion op het podium staan, bovendien is het prachtig weer. Ik verwacht dus net zo'n goede toeloop als vorig jaar.''