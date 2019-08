Het lijkt het me fantastisch om alles te leren wat ik op school door afleidingen niet binnen kreeg

Stations­buurt wil actie tegen ‘verkeers­huf­ters’: Het is wachten op dodelijke slachtof­fers’

28 augustus Bewoners van de Stationsbuurt in Den Haag zijn ten einde raad. Iedere dag racen er ‘verkeershufters’ met opgevoerde auto’s en motoren door de Stationsweg, soms wel met 80 kilometer per uur. ,,Moeten we wachten tot er een dodelijk slachtoffer valt?”