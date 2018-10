Buurtbewoners komen met boodschappentassen vol aan bij de buurttuin van het Spinozahof in Den Haag. De houten tafels worden volgeladen met kruiden, bodem-mix en speciale ingrediënten die je niet zomaar in elke keuken terugvindt. ,,Ik heb mijn eigen kruidenmix meegenomen’’, zegt een Iraanse dame die een glazen potje uit haar tas pakt. ,,Je weet niet wat je proeft.’’



Drie kinderen staan met geconcentreerde blikken het pizzadeeg uit te rollen. Ze worden geholpen door mevrouw Bekma, een van de buurtbewoners. ,,Je moet hard duwen op het deeg’’, moedigt ze de kinderen aan. ,,Dan worden de pizza’s lekker knapperig.’’ De kinderen volgen haar advies en maken het deeg dun. ,,Kijk eens, het is gelukt’’, zegt Janne trots. Ze brengt de pizzabodem naar de volgende tafel waar de ingrediënten erop worden gelegd. ,,Nu snel naar de oven’’, roept ze en holt in haar eenhoornkostuum naar buiten.



De eenden in de stadstuin waggelen langs de voeten van de pizzabakkers die de versbelegde pizza’s in de oven schuiven. ,,Het is even oefenen. De eerste pizza’s kwamen er een beetje donker uit’’, verklapt een van de buurtbewoners. ,,Intussen hebben we het aardig onder de knie. Het lijkt hier wel een Italiaans restaurant.’’



Marianne Edixhoven van stichting Lusthofxl staat naast de oven. ,,Het is burendag, maar voor deze buurtbewoners hoeft er geen speciale dag te zijn om samen te komen. Hier is samen eten met de buurt heel normaal. We doen het elke vrijdag. Vandaag is het wel een beetje speciaal omdat de nieuwe pizza-oven net in bedrijf is.’’