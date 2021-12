Het lot is beslecht, Parkpop is geknecht - en zo is het echt

Ineens, na veertig jaar, is het Zuiderpark in de woorden van organisator Guus Dutrieux een ‘dislokatie’ die ‘matig bereikbaar’ is. Praat geen Parkpoep, Guus. Maar wethouder Saskia Bruines blijkt gevoelig voor de machtige lobby van monopolist Mojo.



Deze promotor kocht zich voor vele miljoenen in, in de Parkpop-organisatie. Dan slaat het rendementsdenken toe. Rendement dat niet kan worden behaald in het Zuiderpark. Klopt. Had je eerder moeten weten. Dat wisten ze donders goed natuurlijk, het omkatten van Parkpop naar Kassapop was vanaf dag 1 Mojo’s missie.