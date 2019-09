Het Malieveld is zo’n beetje de evenementenhoer van Den Haag, je kan er alles mee doen

Den Haag doet het goed als winkelstad

27 september In tegenstelling tot andere grote steden doet Den Haag het relatief goed als winkelstad. Volgens cijfers van het onderzoeksbureau RMC zijn de bezoekersaantallen van centra van grote steden de afgelopen jaren flink gedaald. Zo kenden de Kalverstraat in Amsterdam en de Steenweg in Utrecht afgelopen jaar een afname van tien procent en ging op de Lijnbaan in Rotterdam het aantal passanten in één jaar tijd met acht procent omlaag.