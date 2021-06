Het Mauritshuis en Kabinet van de Koning: Het slavernijverleden ligt in Den Haag letterlijk op straat

Ga op het Plein staan en je kan de panden zo aanwijzen. Het bekendste is misschien wel het Ministerie van Koloniën. Het Mauritshuis er recht tegenover. En weer honderd meter op het Kabinet van de Koning.



,,Amsterdam was de handelsstad. Daar zaten de zakenlui", vertelt Kiran Sukul van het Haags Historisch Museum. Daar werden ze dus rijk van de producten uit overzeese gebieden. Maar vlak Den Haag niet uit. Het is en was het bestuurscentrum van ons land, en dus ook van de overzeese gebieden die toen bij het koninkrijk hoorden.



Invloedrijke politici, vermogende plantage-eigenaren en belangrijke ambtenaren. Ze woonden en werkten hier. Neem het oude Pageshuis aan het begint van het Lange Voorhout. In het pand met de trapgevel en rode luiken werden jonge zwarte mannen voorbereid op een functie aan het hof. Want ook in de Haagse kringen hadden ze soms Afrikaanse bedienden.