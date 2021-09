Het Meisje met de Parel op je dekbed of kussen? Het kan vanaf nu

UPDATE Hagenaar (26) gewond bij schietpar­tij in Utrecht

11:40 Bij een schietincident op de Jazzsingel in de Utrechtse wijk Terwijde (Leidsche Rijn) is maandagavond rond 23.00 uur één persoon (26) gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onduidelijk.