Het miljoenenimperium van een groep straatartiesten uit Montréal

Als het circus een wereld van superlatieven is, dan is de naam Cirque du Soleil het summum van het moderne circus. Waar de traditionele circussen in de jaren 80 en 90 hun publiek zagen afkalven en het ene na het andere familiebedrijf van naam het loodje moest leggen, werkte in Franstalig Canada een groep jonge straatartiesten aan de herdefiniëring van een oeroud genre.

Volledig scherm Een vliegende acrobate in Quidam, een van de succesvolle programma's waarmee Cirque du Soleil de afgelopen decennia de wereld heeft veroverd. © Gratis De naam dook in 1984 voor het eerst op bij de festiviteiten rond de viering dat 450 jaar daarvoor ontdekkingsreiziger Jacques Cartier voor het eerst voet aan grond zette in Canada. Aangemoedigd door het succes bouwden straatartiesten Guy Laliberté en Daniel Gauthier aan een modern circus waarin geen plek meer was voor dieren, maar des te meer voor andere disciplines als muziek, dans, theater, weelderige kostuums en fantasiefiguren. Dit alles in combinatie met jongleren, trapezewerk, acrobatiek en clownerie. Al snel groeide het gezelschap uit tot een culturele multinational met gelijktijdig spelende producties over heel de wereld en een reeks vaste shows op de Strip van Las Vegas.

BN'ers

In 1995 maakte Cirque du Soleil de overstap naar Europa. Op het toen nog half braakliggend terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam vestigde het bedrijf zijn Europees hoofdkantoor. Het Museumplein had de primeur van de show Alegria. Daarvoor werd de Grand Chapiteau opgezet, een 25 meter hoge tent met 2500 zitplaatsen met een net zo grote ontvangsttent ernaast. De BN'ers verdrongen elkaar om bij de première gezien te worden.

Inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder en Cirque du Soleil is de standaard geworden in het hedendaagse circus. De tijd is voorbij dat Oekraïense en Wit-Russische artiesten voor een appel en een ei met hun gammele caravan door Europa reden om vast te lopen in de modder van braakliggende terreintjes aan de rand van de stad.

Kerstcircus

Ook het Kerstcircus Den Haag dat jaarlijks neerstrijkt op het Malieveld is al jarenlang een gestroomlijnd bedrijf waarbij artiesten in hotels slapen en het publiek comfortabel zit in een grote warme tent. Veel van de nummers daar zijn duidelijk geïnspireerd door de nieuwe standaard die Cirque du Soleil heeft gezet.

Overal waar de Canadezen in Amsterdam neerstreken, moesten ze later weer op zoek naar een nieuwe plek. Het Museumplein werd aan de toeristen vergeven, rond het Olympisch Stadion kwam woningbouw en nu moet het gezelschap ook weg van het gebied rond de Arena. Eigenlijk is er in Nederland ook maar één plek waar het circus pas goed tot zijn recht komt: het Malieveld!