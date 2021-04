Het Monster van Ruttestein wordt weer tot leven gewekt

column Je verdriet verwerken door het bij een ander te veroorza­ken - dan ben je flink van het padje. Hoe straf je zo’n graftak?

7 april Ik heb een vriend die onlangs in één klap stopte met te veel drinken, roken, gokken en achter de vrouwen aanzitten: het was een mooie begrafenis. Er waren lovende woorden bij de uitvaart, wat mij tot een helder inzicht bracht: als iedereen je prijst, is je begrafenis al aan de gang. Onthoud deze observatie voor later gebruik.