Het mooiste document dat ik over hem vond was zijn overlijdensakte

Dat doet hij op verzoek van Lodewijk (Lodo) van Hamel, een Nederlandse geheim agent die in de zomer van 1940 met een zender is gedropt in de duinen, en als opdracht heeft meegekregen om een radioverbinding te leggen met Londen en een spionagegroep op te richten. Jo Allers is volledig op de hoogte en staat toe dat de zender in zijn huis wordt geplaatst. Ook zijn dochter Emmy Allers, de vrouw van Jan van den Hout, is betrokken bij de ‘clandestiene’ operatie. Ze worden later allemaal opgepakt en opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen. Deze gevangenis is ook de kern van alle andere verhalen in de vijfde editie van De Laatste Getuigen op zaterdag 4 mei in de Koninklijke Schouwburg.