Het nieuwe jaar beginnen met een duik in zee? Wees goed voorbereid met deze tips

Ook van plan om het jaar fris te beginnen met een nieuwjaarsduik? Dat kan op verschillende plekken in de regio, waarvan het evenement op het strand van Scheveningen de grootste en bekendste is. Een aantal tips voordat je het koude water induikt.

De grootste nieuwjaarsduik van Nederland vindt plaats in Scheveningen, ter hoogte van De Pier en het Kurhaus. Wat in 1960 begon als een grap met acht man is uitgegroeid tot een evenement waarbij zo’n 10.000 durfallen de Noordzee ingaan. Ook op vele andere plekken in Nederland vindt een nieuwjaarsduik plaats. Een overzicht is te vinden op deze website.

Weten wat er kan gebeuren, hoort bij een doordachte voorbereiding. De tijd rond en tijdens een nieuwjaarsduik in zee of in binnenwater heeft een groot effect op het lichaam. Reddingsbrigade Nederland adviseert alle deelnemers de volgende tips ter harte te nemen:

1. Neem alleen deel aan een goed georganiseerde nieuwjaarsduik.

Bij voorkeur een waarbij (vrijwilligers van) een reddingsbrigade toezicht houden. Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie. Ga niet ‘wild’ duiken, op locaties waar geen hulpverlening aanwezig is.

2. Neem alleen deel als je je fit voelt.

Is dat niet het geval of is het medisch niet verantwoord? Doe dan niet mee. Meld je meteen bij een hulpverlener (lifeguard, EHBO’er, huisarts) als je je kort voor, tijdens of na een nieuwjaarsduik onwel voelt.

3. Zorg voor een doordachte voorbereiding.

Lees vooraf alle beschikbare informatie. Arriveer op tijd, zodat je de locatie kunt bekijken én kunt uitzoeken waar hulpverleners zich bevinden.

4. Zorg voor een warming-up.

Houd daarbij zo lang als mogelijk kleren en schoenen aan, tot kort voor het aftellen naar de nieuwjaarsduik. Blijf daarbij voortdurend in beweging.

5. Bescherm jezelf tegen de kou van de lucht en het water.

Zet een muts op; via je hoofd verlies je namelijk veel warmte. Heb je het normaal al vlug koud? Smeer je dan in met vaseline of draag een neopreen pak.

6. Let op je kinderen!

Verlies ze geen seconde uit het oog en houd ze bij voorkeur aan de hand. Door drukte kunnen kinderen in de problemen komen.

7. Blijf dicht bij de kant.

Ga niet te ver het koude water in. Bij voorkeur kun je er nog staan.

8. Let ook op andere deelnemers.

Drukte en enthousiasme kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

9. Ga zo snel mogelijk weer het koude water uit.

Langer dan strikt noodzakelijk in het water blijven is niet goed voor je lichaam.

10. Warm direct na de nieuwjaarsduik op.

Zoek een plekje uit de wind, bij voorkeur in een verwarmde ruimte. Droog jezelf helemaal af. Kleed je snel aan en doe direct slippers of schoenen aan. Alcohol werkt niet om op te warmen, integendeel; een koud lichaam in combinatie met alcoholgebruik kan onderkoeling veroorzaken. Neem juist een warme zoete drank en/of soep.

