Het nieuwe seizoen gaat helemaal los!

Voor de organisatoren van het Uit Festival Den Haag is het altijd een rare gewaarwording. Terwijl alle culturele instellingen in de stad hun deuren hebben gesloten en de staf in verre zonnige oorden vertoeft, wordt op het kantoor van evenementenbureau PROOOST met man en macht doorgewerkt om de start van het seizoen in goede banen te leiden. ,,Voor de vakantie moeten de lijnen al uitgestippeld zijn, want in de zomer zelf ligt de culturele sector plat'', zegt Noortje Ankersmit van het Uit Festival. ,,Des te groter is het enthousiasme als iedereen weer terug is. Theaters, artiesten en programmeurs staan te popelen om weer aan de slag te gaan en hun aanbod te presenteren.'' Hoewel het Uit Festival zijn 46ste editie tegemoet gaat, is het pas de tweede keer dat het evenement onder de auspiciën valt van PROOOST. Dit Haagse bureau is bekend van festival The Life I Live. PROOOST tekent ook voor het Embassy Festival, het jaarlijks evenement dat eveneens altijd begin september wordt gehouden en waarop zich de in Den Haag gevestigde ambassades presenteren met een cultureel en culinair programma.