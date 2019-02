Het ontbreekt voetbalclubs alleen aan de moed om hun achterban aan te pakken

Het monument van De Dokwerker in Amsterdam is gisternacht beklad door aanhangers van ADO Den Haag. De voetbalsupporters lieten in de hoofdstad ook nog wat hakenkruisen achter.

Nederland herdenkt volgende week de Februaristaking, de gebeurtenis waar het beeld van De Dokwerker aan herinnert. Met gebalde vuist stapt de dokwerker naar voren, als symbool van het protest tegen de eerste deportaties van joden in 1941. Dat was een protest van heel gewone mensen tegen een dictatoriale macht, een meer dan moedig protest. Amsterdam en Den Haag huisvestten tot de Tweede Wereldoorlog de grootste joodse gemeenschappen van Nederland. Met 17.000 joodse inwoners, meer dan er passen in het ADO-stadion, was Den Haag net als Amsterdam een stad met een joods tintje. Dat de zelfverklaarde aanhangers van de Haagse voetbalclub ADO het in hun hoofd halen om dit monument te onteren met hun clubkleuren is verbijsterend. Dat ze terloops ook nog het symbool van nationaalsocialisten op muren schilderden, tekent hun grenzeloze domheid. De daad van deze ADO-supporters is niet minder dan verraad van de arbeiders die in verzet kwamen tegen het kwaad, een daad van laffe mannetjes.