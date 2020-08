Het oorverdovende lawaai van overvliegende gevechtsvliegtuigen hoort bij Franse vakantie

Als het Nederlandse leger oefent op het schietterrein achter TNO op de Waalsdorpvlakte wordt er door omwonenden geklaagd. Ze zeggen zich te storen aan keiharde ‘geweerschoten’. ,,Het lijkt wel oorlog’’, vertelde een boze buurman vorig jaar nog aan deze krant. ,,Het is een naar, vérdragend geluid dat door merg en been gaat en een zeer unheimisch gevoel geeft.’’ De koninklijke landmacht reageerde vervolgens beleefd met een korte uitleg dat op de kleine Haagse schietbaan, die een bescheiden vijfentwintig meter lang is, slechts af en toe geoefend wordt. ,,Met pistolen die minder kabaal maken dan een geweer. Verder houden we ons aan de geluidsnormen en schieten we alleen tijdens kantooruren”, voegde een kapitein toe.