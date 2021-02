Het openbaar vervoer is voor mij een gepasseerd station. De fiets niet

Zoals D66. Hun wethouder Robert van Asten is er duidelijk over: ‘Het autodenken moet uit het hoofd van de Hagenaar.’ Daarvoor in de plaats komen ov en de fiets. Ov is voor mij een gepasseerd station. De fiets niet. Tot mijn diepe spijt moet ik zeggen dat zijn bewering hout snijdt. Hoezeer de automobilist in mij ook tegenstribbelt, in het centrum van de stad heb je niks te zoeken met je vierwieler.