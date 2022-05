Het piept en kraakt in de ict van de gemeente: ‘Programma’s nodig aan vervanging toe’

Nieuw paspoort vóór de zomervakan­tie nodig? Dan ben je eigenlijk al te laat

De wachttijden in Den Haag voor een paspoort, rijbewijs of bijvoorbeeld een Verklaring omtrent gedrag zijn ondanks beloftes van verbetering nog altijd niet teruggedrongen. Twee of zelfs drie maanden wachten is geen uitzondering. Het stadsdeelkantoor Segbroek gaat er speciaal voor open.

12 mei