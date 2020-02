Het programma van dit Haagse filmfestival is bekend

De documentaire Lamentations of Judas van regisseur Boris Gerrets opent vrijdag 20 maart het Movies that Matter Festival in Den Haag. In zijn nieuwste film zoomt de Duits-Bulgaarse regisseur, die deels in Nederland opgroeide, in op zwarte Angolese soldaten die in de jaren 80 meevochten aan de kant van de toenmalige, blanke heersers.

Dat ligt nu, tientallen jaren later, nog steeds heel gevoelig, zo blijkt uit de film. Als Gerrets aan enkele achtergebleven veteranen vraagt naar de rol die zij speelden in de oorlogen, stuit hij op een muur van stilte. Wel lukt het hem om hen te laten spelen in een bewerking van het bijbelverhaal over Judas. Een originele manier om vragen over daders en slachtoffers te kunnen stellen zonder dat het meteen bedreigend wordt.

Movies that Matter is hét internationale festival over mensenrechten en een duurzame samenleving in de stad van Vrede en Recht, met negen dagen lang speelfilms, documentaires, debat, muziek en meer.

Migratie

Naast de filmcompetities kent het festival themaprogramma's zoals Earth Matters over duurzaamheid en On the Move over migratie. Het speelt zich dit jaar af van vrijdag 20 tot en met zaterdag 28 maart in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in Den Haag.