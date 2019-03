Het risico is groot dat een Scheveninger er de fik in zet

De Amsterdamse toparchitect Liesbeth van der Pol maakte het te dol. Er was ‘onvrede over haar functioneren’, zo wordt amechtig gefluisterd. In werkelijkheid wilde ze Tweede Kamervoorzitter Arib bij de uitgang van het personeelsrestaurant zetten en de gehele eerste Kamer omkatten tot trappenhuis. De centrale benedenhal zou een mausoleum van wit marmer worden. Oftewel, precies zoals je je volksvertegenwoordiging wil zien: op weg naar de uitgang, op de tocht, in de ontvangstruimte van een crematorium. Maar als Kamervoorzitter wil je uiteraard de mooiste kamer. Dat was dus tegen het zere been en zo ging Liesbeth heen. De kosten van de renovatie, die per week stijgen en thans rond een half miljard euro schommelen, zijn even­eens een bron van grote ergernis. Als we zo doorgaan kunnen we de aandelen Air France weer verkopen, omdat we het geld nodig hebben.



Voor lokaal Den Haag hangt nog een geheel ander heet hangijzer boven de Hofvijver: de bouwers willen straks de waterpartij gebruiken als opslag voor hun bouwmaterialen. Daarin treffen zij echter een boze wethouder op hun pad: Richard de Mos. Die ziet daar geen heil in. Het is slecht voor het aangezicht van de stad, als toeristen jarenlang tegen een stapel pallets aan zitten te kijken. Daarnaast is het risico groot dat een of andere Scheveninger, uit natuurlijke reflex, er de fik in zet.



Richard de Mos is om nog een andere reden tegenstander. Hij is zelf al iets van plan met de Hofvijver. Daar doet-ie een beetje geheimzinnig over maar wij weten allang wat er komt, met dank aan de Haagse ondernemer Jan Vermolen. Bekend van de oliebollen. Er komt een ronddraaiende uitkijktoren van tachtig meter hoog. Een capsule waar zestig personen in passen. Zodat wij burgers ervaren hoe de bouw vordert en naar beneden kunnen fluimen als werklui lopen te lanterfanten.



De naam van attractie is ‘De Bouwhof’. Althans, dat lijkt mij een mooie.



