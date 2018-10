Het rode gevaar komt uit het westen

Vroeger, laten we zeggen tot een jaar of 20 geleden, wees iedereen naar Rusland als 'het rode gevaar' ter sprake kwam. Vandaag de dag is het logischer om naar het westen te wijzen. Naar Amerika. Want daar komt de rode rivierkreeft vandaan, een op het eerste gezicht onbeduidend beestje, dat niettemin steeds meer een gevaar vormt voor 'onze' kikkers, salamanders, vissen en waterplanten.



,,Het is Code Rood'', bezweert Hans Middendorp, visbioloog en fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij Delfland. ,,Het begint echt de spuigaten uit te lopen.'' Bioloog Ernst Raaphorst, werkzaam als ecoloog bij Hoogheemraadschap Delfland, sluit zich hierbij aan. ,,Bovendien'', zo waarschuwt hij, ,,laat de rode rivierkreeft zich moeilijk uitroeien. Het diertje plant zich razendsnel voort en is enorm mobiel, want hoewel rivierkreeften in water leven, kunnen ze zich ook als het moet over land verplaatsen.''