Het rookgordijn van cigar lounges is verleden tijd

In niet één hotel kunnen rokers van sigaren of pijp in 2020 nog terecht. Niet in het Kurhaus, Des Indes, Mariott of Crowne Plaza (Promenade) en evenmin in kasteel De Wittenburg in Wassenaar. Ook geen clubs als het Residentie Sigaren Genootschap, Epikouros of CdC. ,,Daarom hebben we volgende week onze afscheidsavond", zegt Jan Th. de Kok spijtig. Hij is voorzitter van CdC dat al tien jaar maandelijks besloten samenkomt in de Anna Paulownalounge van Des Indes.