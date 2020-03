Het rooster van rijschoolhouder Arno krijgt steeds grotere gaten: ‘Bij ons zijn 42 rij-examens afgelast’

Hoe startte je werkdag vandaag?

Die begon eigenlijk gisteren al. Ik heb de persconferentie gevolgd en direct daarna begonnen de telefoontjes van onze medewerkers. Vanmorgen was ik extra vroeg op de zaak en ook hier zijn we veel aan het bellen om de vragen van leerlingen op te vangen. De onzekerheid is vervelend, we zitten zelf ook met vragen maar het CBR heeft nog geen antwoorden. Om een beeld te geven: de komende weken zijn bij ons 42 rij-examens afgelast en we kunnen geen nieuwe datum geven.

Hoe anders is je werkdag geworden?

De lessen gaan door maar er vallen natuurlijk grote gaten in het rooster en we hebben het schema ook wat aangepast. We stoppen een kwartier voor tijd, brengen de leerling naar huis en halen dan de volgende op. Zo voorkomen we dat er drie man tegelijk in de auto zit. Met doekjes en desinfectiemiddel maken we de pook en het stuur schoon als we van de ene naar de andere leerling gaan. Twintig procent van onze leerlingen blijft de komende tijd liever thuis. Als je nergens naar toe werkt, ga je niet zomaar rondjes rijden dus ook dat zullen we voelen in het aantal lessen.

Waar maak je je de meest zorgen over de komende tijd?

De vraag hoe lang het gaat duren. Als we weten dat het twee a drie weken even schipperen is, komen we er wel overheen. Maar het feit dat we geen eindtijd weten en ook geen antwoord kunnen geven op vragen is wel heel lastig.

Zitten er ook voordelen aan de huidige situatie?

We zijn een familiebedrijf sinds 1954. Nu kunnen we weer laten zien aan iedereen dat we een team zijn en dit met z’n allen doen. Zo zorgen we ervoor dat we niet chagrijnig worden en lekker doorgaan.