Het sneeuwt! Madurodam wordt winterklaar gemaakt

In Madurodam is de winter al begonnen. Medewerkers zijn deze week druk bezig geweest om van het miniatuurpark een winterparadijs te maken. Daar horen sneeuw, oliebollenkraampjes en kerststalletjes bij. En, niet onbelangrijk, in Madurodam gaat de Elfstedentocht gewoon door dit jaar.