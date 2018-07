Het Spuiforum mag 31 miljoen duurder worden

Waarvoor is dat geld nodig:

De gemeente en de bouwer lagen op ramkoers. Er waren forse geschilpunten waar ze maar niet uitkwamen. Wethouder Boudewijn Revis heeft nu 11 miljoen euro uitgetrokken om weer op één lijn te komen. Daarbij heeft ook de bouwer financieel flink pijn geleden, benadrukte hij. Volgens de HSP, de partij van de oude Spuiforum-wethouder Wijsmuller, had hij zijn poot gewoon stijf moeten houden.



Nog eens 20 miljoen gaat naar verbeteringen in het ontwerp, zoals een betere entree, beter licht, betere toiletgebouwen en een vierzijdige gevel. ‘Gouden kranen’, noemt Robert Barker van de Partij van de Dieren dat vilein. Noodzakelijk kwaliteit, vinden voorstanders als VVD en D66. De PvdA neemt een middenpositie in en vindt dat er best wat verbeteringen nodig zijn, maar noemt het bedrag van 20 miljoen daarvoor veel te hoog.