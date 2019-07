Vol trots wordt vermeld dat het ADO-stadion wordt nagebouwd met maar liefst 30.000 steentjes. Dat klinkt imposant, totdat je er achter komt dat het Legolandje in Oberhausen een nagebouwd stuk Ruhrgebied heeft van 1,5 miljoen steentjes. Komen wij er toch karig vanaf met een Piertje, een Kurhausje en een ADO-stadionnetje. Bij dat laatste gebouw kan in ieder geval worden bezuinigd op de publiekspoppetjes - het stadion heeft niet voor niets als bijnaam ‘Haags Bakkie’. Altijd halfvol. Oberhausen ligt niet ver over de grens. Daar hebben ze dus ook die afgezwakte variant van Legoland. Want laat je niet bedotten: wij krijgen op Scheveningen geen Legoland, maar een ‘Legoland Discovery Centre’. Taalkundig gegoochel om te verbloemen dat iets lijkt, maar niets is. Net als in Istanbul, Berlijn, Birmingham, Philidelphia en nog tientallen andere locaties, wereldwijd. Een Legoland Discovery Centre is niet origineel. Het is een doorslagje van wat er al is. Kenners zeggen dat het eigenlijk niet meer is dan een uitvergrote winkel. Ieder jaar stampt Lego meer Discovery Centers uit de grond en overal worden lokale gebouwen in miniatuur nagebouwd en is dat dé attractie.