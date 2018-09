Het is waarlijk even slikken: de aanblik van de Scheveningseweg is voorgoed veranderd. Geen statige kastanjes die het groene plafond vormen waar wij zo vertrouwd mee zijn. Kaalheid troef. Bomen hebben een zwaar leven in deze stad.



Het steen rukt op, het groen druipt af. Tot overmaat van ramp komt de Bomenwacht met een, excusez le mot, snoeihard rapport: slechts dertig procent van de populieren in Den Haag is goed genoeg om te blijven staan. Populieren zijn hier talrijk. Een kleine zesduizend exemplaren bepalen het straatbeeld. Eén derde van de populieren moet eigenlijk meteen worden omgehakt wegens te slechte kwaliteit en is zelfs een gevaar voor de omgeving.



Nog eens 1600 bomen zouden moeten worden ‘geholpen’ om hun levensduur te verlengen. Dat mag wat GroenLinks betreft best wat kosten. Ze zijn momenteel medebestuurders van de stad, ik ben benieuwd. Bomen die niet meer te redden zijn mogen echter verdwijnen, zo is de afspraak.