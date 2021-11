Het tot nu toe onbekende drama van familie De Groot: deze Joodse meisjes mochten nooit volwassen worden

Hagenaar Maurits van Kleef filmde tussen 1938 en 1942 urenlang het leven van de joodse gemeenschap in Den Haag. Mooie momenten als voetbalwedstrijden, familiefeesten en zijn slagerij aan het Hobbemaplein. Maar ook de andere kant: het begin van de Tweede Wereldoorlog. In juli 1942 werd hij opgepakt en opgesloten in het Oranjehotel. Later transporteerden de Duitsers hem naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen waar Van Kleef in november 1942 probeerde te ontsnappen.