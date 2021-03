Het Tupperware-tijdperk is voorbij, ook in onze regio: ‘Ik slaap al een paar nachten slecht’

Janine brengt zelfge­maakt mandje en spulletjes naar politie voor overleden foetus die werd gevonden in tupperware-bak­je

13 maart Toen ze gisterenochtend op haar telefoon aan het scrollen was, kwam Janine van Veen- Doornenbal uit Nijkerk het bericht tegen van de politieagente die opzoek is naar de moeder van foetus die in Zeist werd gevonden. „Ik besloot een zacht mandje en omslagdoekje voor de baby te maken. Mijn hart brak in stukjes bij het idee van dit hele kleine kindje in zijn/haar Tupperwarebakje in de koeling van dat veel te grote politiebureau.”