Het Van der Valk-virus is zeer besmettelijk

Het mag dan de oudste vestiging van allemaal zijn, in zekere zin is De Gouden Leeuw toch een buitenbeentje. Toch? Marcus van der Valk (50), in de brasserie van het hotel in Voorschoten geflankeerd door zijn vrouw Alice (46), grijnst. ,,We liggen niet aan de snelweg, dat klopt. En eerlijk is eerlijk: zou ik ooit opnieuw een hotel hier tussen de weilanden bouwen? Nee. Maar we zouden wel gek zijn om nu nog te verkassen. We draaien nu een omzet die hoger is dan ooit eerder in de geschiedenis.''