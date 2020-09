Het waait aardig: schade aan bus en bovenleiding tram door omgevallen boom en weg afgesloten

herfstOp de Melis Stokelaan in Den Haag is een boom omgewaaid. De boom is op een busje en een auto gevallen en op de bovenleiding van de tram. Tram 9 wordt daarom omgeleid. Ook in Rijswijk zorgt de wind voor extra weer voor brandweer en politie.

HTM laat weten dat er een pendelbus rijdt tussen halte Wouwermansstraat en Vrederust. De boom ligt ook deels op de weg. De Melis Stokelaan is afgezet tussen Mr. P. Droogleever Fortuynweg en de Moerweg.

De bus en auto zijn behoorlijk beschadigd.

Het KNMI heeft voor Zeeland en Zuid-Holland code geel afgegeven, herfststorm Odette komt over (gedeelten van) het land. Het wordt vanavond onstuimig weer in een deel van Nederland, met in de zuidelijke kustprovincies zelfs kans op windstoten van wel 100 kilometer per uur en fikse regenbuien.

Rijswijk

Dat merkten ze ook in Rijswijk, waar een doek van een flat die wordt gerenoveerd openscheurde. Het doek zweefde over de Prinses Beatrixlaan en dat was gevaarlijk voor het verkeer. De brandweer is ter plaatse en heeft het doek vastgemaakt en overlegt over de vervolgstappen.

Op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk is een boom omgewaaid en op de weg terecht gekomen. De weg is in de richting van de Prinses Beatrixlaan afgesloten. Agenten hakken de boom in stukken met een kleine hakbijl.

