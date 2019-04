Het wantrouwen naar de overheid heeft onze stadsgrenzen bereikt

Niet inenten. Als ik dat hoor, krijg ik vlekken in mijn nek. Toch is het vierde slachtoffertje van de mazelen gevallen, in Den Haag. Op een kinderdagverblijf. Dag, verblijf. De mazelen is geen onschuldige ziekte. Een paar jaar geleden stierf er nog een meisje in Zeeland aan de mazelen. De wil van God. En de mazzel. Je kan zeggen wat je wilt van die zwarte kousen, maar ze weten het leven wél wat spannender te maken.