Het was ooit de plek van een mega-schandaal, maar nu voor lekker eten

Rijswijker (36) aangehou­den: mogelijk betrokken bij handel in vuurwapens en drugs

Een 36-jarige man die wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de handel in vuurwapens en verdovende middelen, is afgelopen woensdag aangehouden in een woning aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij gekraakte cryptodata en doet nader onderzoek.

13:11