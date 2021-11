Het was ooit een verloren en verwaarloosd stukje gemeenteplantsoen, maar is nu een mooie buurttuin

Bettelies Westerbeek is de drijvende kracht achter de MarcusTuin. ,,Er hing hier vroeger een wat grimmige sfeer, er lag veel afval. Nu is het een positieve plek voor verbinding. Moerwijk is natuurlijk een multiculturele wijk. De MarcusTuin is als het ware ‘neutraal terrein’ waar iedereen naartoe kan komen, een plek waar je elkaar kan leren kennen en waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat. In het begin was er nog wel veel wantrouwen. Er wordt steeds van alles beloofd, maar de buurtbewoners kwamen vaak van een koude kermis thuis.”